MotoGP su TV8, GP San Marino 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il Motomondiale scende in pista per due weekend consecutivi, rimanendo nello scenario Mediterraneo. Nell’imminente fine settimana si correrà, infatti, il Gran Premio di San Marino, dodicesimo dei venti atti della stagione 2023. Si tratta, peraltro, già del penultimo appuntamento europeo! La massima categoria motociclistica si appresta a lasciare il Vecchio Continente, allo scopo di intraprendere una lunga trasferta in Estremo Oriente.

Comunque sia, ci saranno tempo e modo per affrontare location esotiche. Dall’8 al 10 settembre ci si gode la riviera romagnola. D’altronde, a Misano Adriatico l’atmosfera è sempre festaiola. Il clima è gradevole, il contesto è impregnato di passione e il fattore umano è sempre caloroso. Insomma, se si ama il motociclismo, l’evento è uno di quelli che vale la pena seguire in loco.

La pista, poi, è stata concepita proprio pensando alle moto. Ammodernata ripetutamente nel corso degli anni, allo scopo di soddisfare i sempre crescenti requisiti di sicurezza, nonché gli elevati standard di un campionato iridato, è comunque un tracciato realizzato per le due ruote. Misura solo 4.226 metri ed è pieno di curve o brevi rettilinei. Se non ci si potrà godere l’appuntamento sul posto, si avrà comunque modo di seguire il Gran Premio di San Marino in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP SAN MARINO 2023

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.35-12.50, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove (Qualificanti al Q2)

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-I

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA-II

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 09.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2023 IN TV

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche e la Sprint del sabato, nonché il GP della domenica. L’appuntamento romagnolo è infatti il quinto del 2023 per il quale sarà offerta copertura live in chiaro. Non ci sarà però modo di seguire gratis le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio di San Marino. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Il canale sportivo-generico Sky Sport Summer (201) seguirà una programmazione tale da garantire la copertura di tutte le fasi più salienti (qualifiche, sprint e gare).

STREAMING – La corsa di Misano potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche, sprint e gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di San Marino, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 10.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.15, Gara I Moto E – Diretta

Ore 12.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT MotoGP – Diretta

Ore 16.15, Gara II Moto E – Diretta

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO – Diretta

Foto: Valerio Origo