MotoGP, Luca Marini prolunga il contratto con la Mooney VR46 fino al 2024

Luca Marini ha prolungato il contratto con la Mooney VR46: il pilota rimarrà nel team del fratello Valentino Rossi anche nella stagione 2024. Il pilota nativo di Urbino è approdato nella squadra di Tavullia nel 2018 in Moto2, anno che gli ha regalato la prima vittoria nella classe mediana nel Gran Premio della Malesia.

Sodalizio che è andato avanti anche dal 2021 quando è passato in MotoGP: i primi podi sono arrivati quest’anno con il terzo posto nella Sprint Race in Argentina e il secondo posto nella gara del Gran Premio delle Americhe. Quando è arrivato al traguardo, è sempre arrivato in top 10 eccetto in due occasioni ed è settimo nella classifica piloti con 125 punti.

“Rimanere nel Mooney VR46 Racing Team anche nel 2024 è per me una questione di fiducia verso un gruppo di lavoro molto affiatato, con cui mi trovo molto bene e che crede in me da tanti anni – ha detto Marini. Come squadra, faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nel corso della prossima stagione. Non solo Vale, Uccio e Pablo che ringrazio, ma soprattutto tutta la squadra tecnica che mi supporta e Ducati. Essere tra i protagonisti del 2024, lottare per il Campionato come pilota e come Team è sicuramente un’ambizione reale”.

Questo il comunicato ufficiale della squadra:

Foto: Valerio Origo