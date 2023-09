MotoGP su TV8, GP India 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

La MotoGP sta per cominciare la fase più intensa della sua stagione. Ben 8 dei prossimi 10 weekend sono infatti occupati da un Gran Premio! Questo significa che qualsiasi infortunio rischia di avere un peso specifico decisamente superiore rispetto a quello che avrebbe avuto se fosse stato patito in primavera. Il tour de force comincia da un contesto inedito, ovvero l’India.

Il Paese asiatico farà il suo esordio iridato, diventando la 32ma nazione a ospitare un GP valido per il Motomondiale. L’ultima new entry era stata la Thailandia, nel 2018. In precedenza, le altre “prime volte” del XXI secolo avevano riguardato Cina, Turchia (entrambe nel 2005) e Qatar (2004). Insomma, hanno tutte coinvolgono l’Oriente. Sia esso vicino, medio o estremo.

Il contesto sarà il Buddh International Circuit, utilizzato dalla Formula Uno fra il 2011 e il 2013. L’impianto edificato ai margini della colossale area urbana di New Dehli è caduto in disuso a causa di magagne di natura fiscale. Risolte le beghe legali, si sta cercando di ridare un senso a quella che si era tramutata nella proverbiale “cattedrale nel deserto”. Dal punto di vista delle caratteristiche, si tratta del classico “Tilkodromo”, composto quindi da una parte velocissima e da una tortuosa. Cosa succederà nel primo GP d’India della storia? Per scoprirlo sarà sufficiente seguirlo in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP INDIA 2023

VENERDÌ 22 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 06.00-06.50, Moto3, Prove libere 1

Ore 07.05-08.00, Moto2, Prove libere 1

Ore 08.15-09.25, MotoGP, Prove libere 1

Ore 10.15-11.05, Moto3, Prove libere 2

Ore 11.20-12.15, Moto2, Prove libere 2

Ore 12.30-14.00, MotoGP, Prove (Qualificanti al Q2)

SABATO 23 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 05.40-06.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 06.25-06.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 07.10-07.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 07.50-08.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 08.15-08.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 09.50-10.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 10.15-10.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 10.45-11.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 11.10-11.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 12.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 24 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 07.40, MotoGP, Warm Up

Ore 09.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 10.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 12.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP INDIA 2023 IN TV

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche e la Sprint del sabato, nonché il GP della domenica. L’appuntamento indiano è infatti l’ultimo del 2023 per il quale sarà offerta copertura live in chiaro. Non ci sarà però modo di seguire gratis le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio di India. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Sabato e domenica la medesima programmazione potrà essere seguita dal canale sportivo-generico Sky Sport Uno (201).

STREAMING – La corsa di New Delhi potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche, sprint e gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di India, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 23 SETTEMBRE

Ore 07.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 09.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 10.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 12.00, SPRINT MotoGP – Diretta

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 09.00, Moto3, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 10.15, Moto2, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 12.00, MotoGP, GRAN PREMIO – Diretta

Foto: Valerio Origo