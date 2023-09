MotoGP, scatta il weekend del GP di Catalogna, Bagnaia vuole lanciarsi verso il titolo

Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Siamo giunti esattamente al giro di boa del campionato. Sono dieci le gare che ci siamo messi alle spalle, ne rimangono altrettante che ci separano dal gran finale di Valencia e dal dare la risposta alla domanda su chi vincerà il titolo.

Si correrà, come tradizione ormai assodata, sul tracciato del Montmelò, uno dei più interessanti e vari del calendario, con i suoi lunghi rettilinei e le sue curve da appoggio che richiedono grande conduzione e ottima stabilità. Si annuncia una tappa davvero importante per l’intera annata, con tanti punti in palio che potrebbero darci una idea ancor più chiara sulla questione legata al titolo.

La classifica generale, dopotutto, parla in maniera chiara. Dopo il weekend perfetto del Red Bull Ring, infatti, Francesco “Pecco” Bagnaia comanda la graduatoria con 251 punti contro i 189 di Jorge Martin (-62 lunghezze) ed i 183 di Marco Bezzecchi (-68). Quarta posizione per Brad Binder con 160 punti, quindi quinto Johann Zarco con 125 e sesto Luca Marini con 120.

Oggi si inizierà a fare sul serio sulla pista catalana. La prima sessione di prove libere della classe regina prenderà il via alle ore 10.45 con i primi 45 minuti di lavoro sul tracciato spagnolo, quindi la seconda sessione (che avrà valenza per la combinata in vista delle qualifiche di domani) scatterà alle ore 15.00 con altri 60 minuti di estrema importanza. Il meteo sarà un fattore? Secondo le previsioni potremmo vedere una domenica variabile con addirittura il rischio pioggia. Un evento rarissimo a Barcellona.

Foto: MotoGP.com Press