MotoGP, GP San Marino 2023: promossi e bocciati. Martin perfetto, super Bagnaia con un podio che vale oro

PROMOSSI E BOCCIATI GP SAN MARINO MOTOGP 2023

PROMOSSI

Jorge Martin: weekend perfetto e bottino pieno (37 punti) a Misano su una pista storicamente ostica. Approfitta al meglio delle condizioni fisiche non ottimali dei suoi avversari principali, dettando la legge del più forte in tutte le sessioni clou e rientrando definitivamente in corsa per il titolo in vista della lunga parentesi asiatica di fine campionato.

Marco Bezzecchi: acciaccato dopo la caduta in partenza a Barcellona, ottiene il miglior risultato possibile nel weekend di casa arrivando secondo sia nella sprint che in gara solo alle spalle di un imbattibile Martin. Segnali incoraggianti per il Bez in attesa di volare in Asia, anche se il sogno iridato sembra molto lontano almeno nel 2023.

Francesco Bagnaia: il pauroso incidente del Montmelò poteva complicare notevolmente la sua marcia verso il bis mondiale, ma Pecco si è difeso alla grande in quel di Misano nonostante una condizione fisica precaria limitando i danni e portando a casa in tutto 23 punti molto preziosi per contenere la rimonta di un lanciatissimo Martin. Il podio di ieri ha un peso specifico enorme e vale più di alcune sue vittorie in top class.

Daniel Pedrosa: il pilota del fine settimana. Da collaudatore e test rider KTM, gareggia a Misano come wild card per la seconda volta in stagione e fa ancora meglio di Jerez, sfiorando addirittura il podio e rivelandosi il primo dei non ducatisti al traguardo nella sprint ed in gara. Tanto di cappello al 37enne iberico.

Marc Marquez: proprio nei giorni in cui prende piede l’indiscrezione su un suo possibile approdo in Ducati Gresini nel 2024 (in coppia con il fratello Alex), dimostra tutto il suo talento cristallino conquistando un insperato 7° posto in gara e rifilando oltre 20″ alla seconda Honda in classifica al traguardo.

BOCCIATI

Yamaha: prosegue la crisi senza fine della casa di Iwata, relegata al ruolo di comparsa nei weekend di gara della MotoGP. Quartararo, campione del mondo 2021 e vice-campione in carica, si è ormai abituato a navigare nelle retrovie anche su piste in passato favorevoli alla M1, mentre Morbidelli non vede l’ora di chiudere la sua esperienza in Yamaha per ricostruire un nuovo capitolo di carriera.

Jack Miller: dopo un approccio in KTM molto positivo e al di sopra delle aspettative, l’australiano sta attraversando un periodo estremamente negativo sul piano delle prestazioni e dei risultati che stona con il rendimento del compagno di squadra Binder (e del collaudatore di lusso Pedrosa, in quel di Misano).

Johann Zarco: impietoso il confronto con il compagno di box Martin nell’arco di tutto il weekend a Misano. Fuori dalla zona punti nella Sprint, solo 10° nella gara lunga. Risultati davvero pessimi per un pilota che ha a disposizione la miglior moto della griglia, la Ducati GP23.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo