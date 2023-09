MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Catalogna 2023: Aleix Espargaró il migliore, 5° Bagnaia e 16° Bezzecchi

Entrato a far parte dell’album dei ricordi il primo turno di prove libere del GP di Catalogna, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Barcellona i piloti e le loro squadre hanno lavorato alacremente per trovare il feeling con la pista ed essere pronti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Si arriva a questo appuntamento dopo che Francesco Bagnaia, in Austria, ha dominato. Pecco, in sella alla Ducati Factory, si è portato a casa tutto il possibile: pole-position e vittorie nella Sprint Race e nel GP di Spielberg. Bagnaia vorrà sfatare il tabù catalano, dal momento che su questo circuito non è mai riuscito a imporsi. Ricordiamo, per esempio, l’incidente al via del 2022 che estromise il centauro piemontese alla prima curva.

Cercheranno di inserirsi nella lotta per la vittoria di questo appuntamento il padrone di casa Jorge Martin e Marco Bezzecchi, fresco di rinnovo contrattuale con la Ducati Mooney VR46 Racing. Il romangolo ha deciso di dare continuità al rapporto con la squadra di Valentino Rossi e vorrà puntare al bersaglio grosso su una pista che ha detto di gradire particolarmente.

Di seguito i risultati e la classifica della FP1:

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP CATALOGNA 2023 MOTOGP

1. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

2. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

3. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

4. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

5. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

6. Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

7. Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

8. Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

9. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

10. Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

11. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

12. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

13. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

14. Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

15. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

16. Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

17. Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

18. Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

19. Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

20. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

21. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

22. Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA

Foto: Valerio Origo