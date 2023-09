MotoGP, risultati e classifica FP GP India 2023: Luca Marini il migliore, 2Â° Martin, 5Â° Bezzecchi e 7Â° Bagnaia

Andato in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’India, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sull’inedito Buddh International Circuit i centauri hanno sfruttato ogni momento per trovare la quadra in termini d’assetto, portando avanti parallelamente la preparazione per il time-attack, la Sprint Race e la gara domenicale.

Si profila, come al solito, un sabato intenso per i primattori della top-class. Francesco Bagnaia dovrà rispondere agli attacchi dello spagnolo Jorge Martin, in grande spolvero da Misano sulla Ducati Pramac. L’iberico si candida a essere il rivale n.1 di Pecco, ancora non al top della sua forma per l’incidente di Barcellona. La pista indiana non è comunque così impegnativa dal punto di vista fisico come quella del “Marco Simoncelli”.

Marco Bezzecchi, ancora non al meglio per l’infortunio alla mano, vuole essere della partita. Il romagnolo del Mooney VR46 Racing Team è rimasto particolarmente colpito dal layout di questo fine-settimana e quindi le motivazioni per far bene ci sono tutte.

Pronte a inserirsi nella battaglia in pista Aprilia, KTM, Honda e Yamaha, con le Case giapponesi che devono assolutamente scuotersi, viste le tante controprestazioni della stagione. Problematiche che hanno messo in una condizione di disagio sia lo spagnolo Marc Marquez che il francese Fabio Quartararo.

RISULTATI E CLASSIFICA FP GP INDIA 2023 MOTOGP

1 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1:44.782

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI +0.008

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA +0.051

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA +0.335

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI +0.420

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA +0.431

7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI +0.498

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA +0.509

9 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI +0.523

10 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA +0.550

11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI +0.624

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM +0757

13 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI +0.768

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA +0.794

15 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM +0.807

16 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA +0.930

17 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA +1.081

18 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM +1.179

19 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM +1.329

20 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA +1.494

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA +1.528

22 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI +1.791

Foto: Valerio Origo