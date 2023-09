MotoGP, Luca Marini Ã¨ il piÃ¹ veloce nella pre-qualifica del GP d’India. Entrano in Q2 Bezzecchi e Bagnaia

Si chiude con una piacevole sorpresa la seconda sessione del venerdì per la MotoGP al Buddh International Circuit di Nuova Delhi per il Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Luca Marini ha piazzato un exploit davvero notevole, firmando il miglior tempo assoluto di giornata in 1’44″782 con la Ducati del Team Mooney VR46.

Il fratello di Valentino Rossi ha trovato un time-attack spettacolare nei minuti conclusivi del turno, beffando per soli 8 millesimi lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) che si candida comunque ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del fine settimana. Molto bene sul giro secco anche Aprilia con il terzo posto di Aleix Espargarò a 51 millesimi ed il sesto di Maverick Viñales a 431 millesimi.

Segnali positivi finalmente anche in casa Honda, che qualifica entrambi i piloti ufficiali in Q2 con Marc Marquez quarto a 335 millesimi e Joan Mir decimo a 550 millesimi dalla vetta bravi a sfruttare il traino della Ducati di Marco Bezzecchi (5° a 420 millesimi dal compagno di squadra Marini dopo aver impressionato sul ritmo).

Avanza direttamente in Q2 anche il leader del campionato Francesco Bagnaia, che ha fatto però molta fatica a trovare un buon feeling con la sua Ducati GP23 non andando oltre il settimo tempo a quasi mezzo secondo dalla testa. Superano il taglio anche i francesi Fabio Quartararo (Yamaha) 8° e Johann Zarco (Ducati Pramac) 9°, mentre dovranno passare dal Q1 gli azzurri Fabio Di Giannantonio (11°), Franco Morbidelli (14°) e Michele Pirro (22°), oltre ad alcuni centauri di alto livello come Brad Binder con la KTM e Alex Marquez con la Ducati del team Gresini.

CLASSIFICA PROVE GP INDIA MOTOGP 2023

1 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’44.782 24 25 339.6

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’44.790 24 27 0.008 0.008 347.8

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’44.833 22 24 0.051 0.043 341.2

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.117 26 28 0.335 0.284 346.1

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’45.202 22 24 0.420 0.085 347.8

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.213 19 21 0.431 0.011 346.1

7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.280 22 24 0.498 0.067 341.2

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.291 24 29 0.509 0.011 344.4

9 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’45.305 23 24 0.523 0.014 344.4

10 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.332 19 21 0.550 0.027 346.1

11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.406 19 24 0.624 0.074 338.0

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.539 19 24 0.757 0.133 344.4

13 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.550 22 26 0.768 0.011 341.2

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.576 26 27 0.794 0.026 344.4

15 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’45.589 26 27 0.807 0.013 339.6

16 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’45.712 20 25 0.930 0.123 339.6

17 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’45.863 16 25 1.081 0.151 342.8

18 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.961 21 25 1.179 0.098 341.2

19 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’46.111 19 20 1.329 0.150 346.1

20 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA 1’46.276 27 27 1.494 0.165 346.1

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.310 22 25 1.528 0.034 341.2

22 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.573 25 26 1.791 0.263 339.6

Credit: LiveMedia/Valerio Origo