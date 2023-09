MotoGP, quando la prossima gara? GP San Marino 2023: programma, orari, tv, calendario 8-10 settembre

Il Motomondiale non si ferma e si appresta a vivere due gare consecutive. Quella di domenica 10 settembre sarà l’ultima in Europa prima di una lunghissima fase in Estremo Oriente. Difatti settimana prossima si correrà il Gran Premio di San Marino, dopodiché si rientrerà nel Vecchio Continente solo a fine novembre per il gran finale di Valencia.

Dunque la MotoGP fa tappa in Italia, presentandosi all’autodromo di Misano Adriatico, uno dei più amati dai piloti per l’atmosfera festaiola. D’altronde siamo in Romagna ed è ancora estate. La passione che si respira in questa terra è fortissima e, per di più, il periodo dell’anno favorisce la presenza di tanti turisti. Insomma, da queste parti c’è sempre modo di divertirsi.

Nel 2022 le affermazioni andarono a Francesco Bagnaia (MotoGP), Alonso Lopez (Moto2) e Dennis Foggia (Moto3). Attenzione al meteo, che talvolta gioca brutti scherzi. L’acquazzone è sempre dietro l’angolo, il che può sparigliare le carte, generando gare del tutto imprevedibili. Cosa succederà in questo 2023? Se non si potrà essere in loco, basterà seguire il Gran Premio di San Marino in TV. Come?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche, la Sprint e il Gran Premio. Per Misano è infatti prevista la copertura live gratuita in chiaro. Non ci sarà però modo di vedere gratis le prove libere e il warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio di San Marino. Dunque, oltre alle qualifiche, alla sprint e alla gara, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Summer (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle qualifiche, la diretta della sprint e la diretta della gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di San Marino, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP SAN MARINO 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

