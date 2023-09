MotoGP, doppia caduta al Montmelò. Bagnaia travolto, ansia per le sue condizioni

Il circuito di Montmelò si conferma stregato per Francesco Bagnaia, protagonista quest’oggi di un bruttissimo incidente nelle prime curve del Gran Premio di Catalogna 2023 valido come undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, coinvolto anche l’anno scorso in un crash (senza grandi conseguenze) al via della gara catalana, ha concluso anzitempo il GP odierno e rischia soprattutto di aver rimediato una lesione.

Il campione del mondo in carica e leader del Mondiale, caduto in uscita da curva 2 dopo un violento high-side mentre si trovava davanti a tutti, è stato infatti investito da un incolpevole Brad Binder. Il sudafricano della KTM non è riuscito ad evitare in extremis Bagnaia, colpito in pieno sulla gamba destra (sembrerebbe poco sotto il ginocchio, dalle prime immagini).

Il torinese, sempre cosciente, è stato portato via in ambulanza per ulteriori accertamenti nel centro medico del paddock. Al momento non emergono novità sulle sue condizioni e sull’entità dell’infortunio. La gara nel frattempo era stata interrotta con la bandiera rossa anche a causa di una carambola avvenuta alla staccata di curva 1, innescata da Enea Bastianini (punito poi con un long lap penalty) e che ha provocato la caduta di Johann Zarco, Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Credit: MotoGP.com Press