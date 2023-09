MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race sabato 9 settembre: programma GP San Marino 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Secondo weekend consecutivo in pista per il Motomondiale: dopo Barcellona si fa tappa a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, valevole per dodicesimo appuntamento della stagione. Sarà l’ultima gara europea prima di una serie di gare in Asia a partire da metà settembre fino alla chiusura del 26 novembre a Valencia.

Il circuito intitolato a Marco Simoncelli ospiterà un round particolarmente importante per la classifica mondiale. In MotoGP tante attenzioni saranno puntate su Francesco Bagnaia, reduce dal brutto incidente in partenza al Montmelò ma già grado di tornare in moto per il weekend romagnolo per difendere la sua leadership nel Mondiale e magari consolidarla, per difendersi dai primi inseguitori e dalle Aprilia che sono in grande crescita.

Pecco, nonostante il ritiro del Montmelò, ha infatti ancora un bel margine in classifica di 50 punti su Jorge Martin e 71 su Marco Bezzecchi, mentre Brad Binder (il primo dei non ducatisti) paga ben 94 punti con la sua KTM. A Misano non c’è purtroppo Enea Bastianini, costretto ad una doppia operazione dopo il crash avvenuto al via del Gran Premio di Catalogna.

Il sabato del Gran Premio di San Marino verrà trasmesso in diretta tv sul canale tematico Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni.

CALENDARIO GP SAN MARINO MOTOGP 2023

Sabato 9 settembre

Ore 10.50, MotoGP, Qualifiche

Ore 15.00, MotoGP, Sprint

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse