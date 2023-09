MotoGP oggi, GP India 2023: orario gara, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 24 settembre, assisteremo all’undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul Buddh International Circuit lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista nuova e con temperature non facili da gestire, considerando sempre il rischio di una pesante perturbazione come è accaduto ieri prima della Sprint Race.

Corsa veloce che ha sorriso allo spagnolo Jorge Martin. Per l’iberico si tratta del terzo successo in fila, considerando anche quanto è accaduto a Misano. E’ in grande forma l’iberico, ma Francesco Bagnaia lo segue da vicino, grazie al secondo posto di ieri. Marco Bezzecchi, dal canto suo, andrà a caccia di un riscatto dopo quanto è accaduto in curva-1 con il suo compagno di squadra, Luca Marini. Un episodio costato a entrambi: il romagnolo costretto a una rimonta pazzesca dall’ultima posizione (quinto alla fine) e il fratello di Valentino Rossi con la clavicola fratturata e quindi non in grado di disputare la prova odierna.

Il GP d’India, tredicesimo round di Moto3, Moto2 e di MotoGP, sarà trasmesso interamente in tv da Sky Sport MotoGP (208). Sky Sport Uno (201) trasmetterà le gare domenicali delle tre classi, ma non il warm-up. TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente le dirette delle corse domenicali delle tre classi. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Il round potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Ci sarà la diretta delle gare delle tre categorie che saranno disponibili sul sito internet TV8.it. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

CALENDARIO GP INDIA 2023 MOTOGP OGGI

Domenica 24 settembre

Ore 07.40-07.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 10.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

PROGRAMMA GP INDIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo