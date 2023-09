MotoGP, Martin-Ducati Pramac il miglior pacchetto al momento: prosegue la rimonta su Bagnaia

Jorge Martin ha spadroneggiato nell’odierna Sprint di New Delhi, vincendola letteralmente sul velluto. Lo spagnolo ha preso il comando alla partenza e seminato tutti gli avversari, a cominciare da Francesco Bagnaia, saggiamente accontentatosi di incamerare una preziosa piazza d’onore. Più di così, il piemontese non poteva fare. Il venticinquenne iberico si è adattato al Buddh International Circuit più rapidamente del Campione del Mondo in carica.

Prosegue, dunque, il momento d’oro del madrileno. Dopo aver centrato il bottino pieno a Misano, dove però Pecco aveva corso ammaccato e imbottito di antidolorifici, il centauro del Team Pramac ha nuovamente marcato il massimo. In questo modo ha rosicchiato altri 3 punti al battistrada della classifica generale, portandosi a -33. Dopo weekend tutt’altro che memorabili fra Silverstone e Spielberg, Martinator sembra aver svoltato dal Montmelò. A partire da Barcellona ha praticamente sempre massimizzato il proprio potenziale.

La velocità di Jorge non è mai stata in discussione. Il suo “manico” è da tempo considerato uno dei migliori del Motomondiale. Era sempre mancata la continuità, raggiunta proprio quest’anno. Ora come ora sta meglio di Bagnaia, ma la MotoGP odierna vive sovente di “periodi”. Quanto durerà quello fatato di Martin? Di sicuro, domani partirà con i favori del pronostico per vincere il Gran Premio vero e proprio, seppur assieme a un Marco Bezzecchi desideroso di riscattarsi dopo l’incidente odierno.

Fino al sabato del Montmelò, l’abitudine era quella di vedere la punta di diamante di Pramac quasi sempre un passo indietro rispetto al portacolori del Factory Team. In due sprint e un GP si è verificato l’opposto. Quanto accaduto in Catalogna ha sicuramente condizionato la successiva corsa disputata in Romagna. In India, invece, è proprio una questione di feeling. Per Martin sarà dunque fondamentale capitalizzare anche domenica, allo scopo di tenere alta la pressione su Bagnaia, il quale deve invece sperare che quello attuale sia solo un “momento” e non una “tendenza”…

Foto: Valerio Origo