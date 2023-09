MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sto meglio con la mano e sono carico per l’India”

Comincia questo weekend la fase decisiva del Motomondiale 2023, con l’inedito Gran Premio d’India che apre di fatto la lunga trasferta asiatica di fine stagione (in vista dell’ultimo atto a Valencia). In MotoGP entra nel vivo la sfida per il titolo, con il leader della generale Francesco Bagnaia che deve difendere un vantaggio di 36 punti su Jorge Martin e 65 su Marco Bezzecchi.

Il romagnolo del Team Mooney VR46, infortunatosi alla mano nella caduta in partenza al Montmelò, si è poi rifatto alla grande in quel di Misano con un fantastico doppio secondo posto tra Sprint e Gran Premio alle spalle di un imprendibile Martinator e subito davanti a Pecco. Dopo aver saltato i test (disputati il lunedì post-GP di San Marino), Bez è pronto per affrontare un finale di campionato da protagonista.

“Ho sfruttato questi giorni per recuperare al meglio dall’infortunio alla mano. Mi sento meglio e sono carico, a Misano è stato un gran weekend. Siamo stati molto solidi e abbiamo centrato il podio in entrambe le gare. In India sarà l’esordio per tutti: ci sarà molto da fare, dal capire il layout tracciato, alle condizioni asfalto, fino alla scelta delle gomme e le temperature. Lavoriamo sodo per partire subito con il piede giusto“, dichiara il ducatista.

Ambizioni importanti anche per il suo compagno di squadra Luca Marini: “Da un lato la gara di Misano non è andata come mi aspettavo, forse al di sotto delle aspettative. Dall’altra invece, il test è stato molto positivo. Abbiamo fatto un bello step a livello di elettronica e di setting. Sono curioso di andare alla scoperta dell’India, mi aspetto tanti tifosi. Partiremo tutti allo stesso livello: dovremmo lavorare sul layout, le linee, comprendere le condizioni climatiche al meglio. Non sarà facile e sarà ancora più cruciale trovare la giusta strada da venerdì”

Credit: Valerio Origo