MotoGP, Marco Bezzecchi: “Oggi Ã¨ andata bene, non sono stati giorni facili, dedico un pensiero a Filippo Momesso”

Un super Marco Bezzecchi ha centrato la pole position in occasione delle qualifiche del GP dell’India, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Sull’inedito circuito di Buddh il centauro della Mooney VR46 ha registrato il crono di 1:43.947, precedendo le altre Ducati di Jorge Martin, secondo con +0.043, e di Francesco Bagnaia, terzo in griglia con un gap di +0.256.

Un risultato che non poteva non lasciare molto soddisfatto il Bez che, prima di commentare la propria prestazione, ha voluto riservare ai microfoni di Sky Sport un pensiero all’amico Filippo Momesso, scomparso tragicamente questa settimana: “Non sono stati dei giorni facilissimi, purtroppo un mio caro amico, Filippo Momesso, non c’è più; abbiamo fatto le minimoto insieme, voglio dedicare un pensiero a lui e alla sua famiglia“.

Bezzecchi si è quindi concentrato sulle qualifiche e sulla Sprint di oggi: “Oggi è andata bene, sono contento perché ieri pomeriggio avevamo un po’ faticato, oggi invece ci siamo sistemati ed è andata meglio. Sono contento, è un risultato importante per la sprint di oggi e per la gara di domani. Sarà dura perché c’è un gran caldo. Fisicamente sto bene, la mano sta bene, sono soddisfatto, sarà importante partire forte, ma in questo momento siamo messi bene”.

Foto: Valerio Origo