MotoGP, Francesco Bagnaia: “Martin ha qualcosa in piÃ¹ per la Sprint, bene aver fatto altri miglioramenti”

Un buonissimo Francesco Bagnaia è terzo nelle qualifiche del Gran Premio d’India. Finora un fine settimana non semplice per il campione del mondo, con qualche problemino ieri nelle libere, poco comfort dalla moto in staccata. Ma il fuoriclasse si vede nelle situazioni più difficili e Pecco partirà comunque dalla prima fila.

Questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “L’obiettivo era sicuramente la prima fila, considerato il passo che ho fatto stamattina con le gomme medie. Sono molto contento degli ulteriori step in avanti che abbiamo fatto, purtroppo a spingere forte per il time attack ci mancava qualcosa per fare la pole, ma sono abbastanza soddisfatto”.

Sulla competitività nella Sprint: “Per la Sprint di oggi non so se sarò competitivo, penso che Jorge Martin abbia qualcosa in più e forse anche il Bez. Noi comunque stamattina con la gomma media abbiamo girato poco più piano di loro che avevano la soft, quindi sarà importante capire da subito il ritmo e il passo che avremo in gara, soprattutto perché fa molto caldo e la gomma davanti potrebbe accusare qualcosa”.

Sul discorso sicurezza, specie nella prima curva: “Sarà una gara diversa dal solito, la prima curva sarà fondamentale. Abbiamo chiesto alla direzione gara di applicare penalità più severe in curva 1 perché è facile sbagliare“.

Foto: Lapresse