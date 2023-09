MotoGP, Marco Bezzecchi: “Non Ã¨ stato facile dopo la caduta, nella Sprint ho commesso troppi errori”

Sabato complicato a Motegi per Marco Bezzecchi, che deve accontentarsi di un deludente sesto posto nella Sprint dopo aver stampato il quarto tempo nelle qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2023, valido come quattordicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del Team Mooney VR46 è stato penalizzato da una strana caduta ad inizio Q2, riuscendo comunque a strappare un posto in seconda fila per poi disputare una gara breve abbastanza opaca.

“Tutto sommato sono contento della giornata, perché non è stato facile dopo la caduta. Peccato perché stamattina mi trovavo bene e andavo forte. Ho sbagliato io, sono entrato troppo forte. Essendo l’out lap, la gomma non era ancora pronta e quindi sono caduto. Con la media sono riuscito comunque a fare il quarto tempo e non me lo aspettavo sinceramente. Sapevo che era veramente importante partire davanti“, dichiara Bez.

“Purtroppo anche nella Sprint ho commesso qualche errorino di troppo, nono sono stato super preciso. Questo mi ha fatto andare un po’ indietro, a battagliare e a perdere tempo con Zarco e Marquez“, aggiunge il ducatista italiano ai microfoni di Sky Sport a fine giornata dopo aver concluso in sesta posizione la Sprint Race al Twin Ring di Motegi.

