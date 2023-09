MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi aspettavo qualcosa in piÃ¹ con le morbide, ma sono fiducioso”

Venerdì positivo ma non entusiasmante a Motegi per Marco Bezzecchi, che ha concluso in quinta posizione le pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone 2023, valido come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del Team Mooney VR46 ha accusato un gap di 456 millesimi dal miglior tempo di Brad Binder, centrando comunque l’obiettivo del pass diretto per il Q2.

“L’obiettivo era entrare direttamente in Q2, quindi non posso lamentarmi. Con le gomme morbide però mi sarei aspettato di essere un po’ più veloce. Devo migliorare un po’, soprattutto in frenata. Dobbiamo lavorare su questo per domani. In ogni caso sono quinto e non sono nemmeno lontano dagli altri. Sono fiducioso“, dichiara Bez a fine giornata.

“Binder è il più forte in questo momento. Anche Martin è andato molto bene in termini di ritmo. Pecco è stato molto veloce con la gomma morbida, ma non so bene quanto fosse veloce in termini di passo. Possibile pioggia domani? Fa troppo freddo con la pioggia, preferisco l’asciutto. Comunque sarà lo stesso per tutti, quindi guiderò semplicemente nelle condizioni che troveremo“, prosegue il ducatista italiano in vista del sabato (fonte: SportMediaset).

Credit: LiveMedia/Valerio Origo