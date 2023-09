MotoGP, Marco Bezzecchi: “La mano sta bene, mi piace tantissimo questa pista”

Un ottimo venerdì per tutte e due le Ducati Mooney VR46: Luca Marini ha concluso in testa le pre-qualifiche, mentre Marco Bezzecchi è entrato in top 5, prendendosi così il pass per il Q2, oltre ad aver fatto registrare il miglior tempo nelle FP1 questa mattina. La pista di Nuova Delhi che ospita il Gran Premio d’India è entrata nelle corde del Bez che vuole rimanere in corsa per il Mondiale.

Queste le sue sensazioni dopo la prima giornata: “Stamattina sono partito subito forte, poi oggi pomeriggio speravo di fare un po’ meglio, ma l’obiettivo era la top-10. Il caldo ci ha messo a dura prova, ci dobbiamo abituare, ma sono contento“.

Sulla bellezza della pista: “Una pista davvero bellissima, un po’ sporca in alcuni punti perché viene usata poco, ma molto molto bella e impegnativa. Il tracciato è difficile e tecnico, soprattutto la curva-1, dove è difficile fermarsi, lì ho fatto molti errori. Poi il terzo settore è spettacolare, con le due chicane e la lunga curva in banking. Non vedo l’ora di ritornare in pista domani“.

Sulle condizioni fisiche: “Sono molto contento di come stanno andando le cose con la mano. Mi sento abbastanza bene sulla moto e posso dire che la mia condizione fisica è quasi tornata al 100%. Sono ancora un po’ dolorante e nonostante ci siano due chicane su questo percorso, nel complesso i cambi di direzione sono più facili da gestire rispetto a Misano. È stata dura perché faceva caldo, ma andava bene.”

Foto: Valerio Origo