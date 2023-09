MotoGP, Marc Marquez nel Team Gresini l’anno prossimo? Lo spagnolo ammette contatti con altre squadre

Quale futuro per Marc Marquez? Lo spagnolo sta vivendo un periodo molto complicato con la Honda in MotoGP e non è un caso che ci siano tante voci che lo vedano lontano dalla Casa di Tokyo, pur avendo un contratto in scadenza fino alla fine del 2024.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il fuoriclasse spagnolo potrebbe essere vicino a un accordo per la prossima stagione. Nel caso specifico, Marquez si libererebbe da Honda, svincolandosi contrattualmente senza dover pagare alcuna penale, e potrebbe così raggiungere il fratello Alex e correre in sella a una Ducati, che rappresenta il riferimento attuale della categoria.

Da Marc sono arrivati dei chiarimenti su questi rumours, anche negando che dall’esito del test dell’11 settembre a Misano su un prototipo Honda 2024 sarà decisivo sulla prosecuzione dell’avventura con la squadra giapponese o meno.

“A Misano si inizierà a vedere un po’ il progetto 2024, e capire come andrà, cioè se sarà un passo avanti o no. Si inizierà a intuire come sarà. Dobbiamo continuare a lavorare sul progetto per trovare la soluzione migliore sotto ogni punto di vista. So dove correrò nella prossima stagione. Anche se ho un contratto con la Honda, in giro mi hanno associato un po’ a tutte le moto. Così qualcuno ci azzeccherà, no? Non ho mai detto che il mio futuro dipende dal test di Misano“, le considerazioni di Marquez in un’intervista a DAZN, che però ammette: “Ci sono state delle telefonate, sì. Non dirò da chi, né come, per rispetto di tutti i marchi. Ma ovviamente ci sono stati dei contatti“.

Foto: LiveMedia//CordonPress