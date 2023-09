MotoGP, Marc Marquez: “Ho provato a seguire Bagnaia, ma era troppo rischioso e ho fatto un passo indietro”

7° in qualifica, 7° nella Sprint. Va in archivio così il sabato di Motegi per Marc Marquez, che tiene alta la bandiera della Honda rifilando distacchi abissali ai compagni di marca ma non riuscendo a tenere il passo del gruppo in lotta per il podio. Il fuoriclasse di Cervera deve dunque accontentarsi di un piazzamento in zona punti nella gara breve, dopo aver battagliato a lungo con le Ducati di Johann Zarco e Marco Bezzecchi.

“Sto spingendo forte questo weekend, siamo in casa della Honda e ci vuole un po’ di spinta extra. In partenza ho provato a star dietro a Bagnaia, ma ho visto che era troppo rischioso e ho fatto un passo indietro. Avevo un ritmo per poter stare tra il 7° e il 10° posto ed è andata bene“, dichiara l’otto volte campione del mondo ai microfoni di Sky Sport.

Sulle Ducati: “Le ho seguite tante volte quest’anno. È la moto più completa in pista, dobbiamo provare a fare una moto simile, o comunque in grado di fare quei tempi. Io mi sentivo bene sulla moto, ma quando guardi i tempi e prendi 5-6 decimi al giro…“, aggiunge Marquez in vista del Gran Premio del Giappone 2023 di domani sul Twin Ring.

