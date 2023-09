MotoGP, Jorge Martin: “Buona giornata seguendo la scia di Barcellona, domani voglio lottare per la pole”

Jorge Martin può essere sicuramente soddisfatto al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha scacciato tutti i dubbi sul mancato feeling con questa pista, issandosi comodamente nelle prime 10 posizioni.

Il miglior tempo di giornata è stato fissato da Marco Bezzecchi in 1:30.846 (nuovo record della pista) con 126 millesimi su Maverick Vinales e 255 su Dani Pedrosa. Quarto Jorge Martin a 331, quinto Luca Marini a 341, mentre è sesto Marc Marquez a 371. Chiude settimo nonostante gli acciacchi Francesco Bagnaia a 374 millesimi, ottavo Alex Marquez a 401, quindi nono Brad Binder a 410, mentre completa la top10 Raul Fernandez a 690.

Al termine del venerdì romagnolo, il pilota spagnolo ha analizzato la sua giornata: “Mi sono sentito forte, abbiamo apportato piccole modifiche alla moto, ma il miglior assetto è stato quello della scorsa settimana. Certo è la stessa di Barcellona, ​​ma funziona molto meglio. Ne sono rimasto un po’ sorpreso anch’io. Con la gomma posteriore media ho avuto un feeling incredibile. Sono riuscito a completare due run ed ero sempre sotto 1:32 al giro. Un giro è stato di 1:31,4, per cui davvero molto bene”. (Fonte: Speedweek)

“Con la gomma posteriore morbida non mi sentivo altrettanto forte – prosegue – ma sono stato anche sfortunato due volte a trovare la bandiera gialla. Tuttavia sono contento della buona posizione, il ritmo è pazzesco. Le qualifiche sono molto importanti. Recentemente mi è mancato un po’ quell’aspetto, ma penso che qui potremo lottare per la pole position. Le mie sensazioni mi dicono che potrò battagliare per la vittoria se sarò veloce anche sabato mattina. Se ho un giro pulito posso sicuramente scendere sotto il muro dell’1:31.»

Foto: LPS Valerio Origo