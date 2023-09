MotoGP, Francesco Bagnaia gioisce: “Come se fosse una pole position”

Francesco Bagnaia straordinario. Pecco ha dimostrato di essere un vero e proprio fuoriclasse nel venerdì del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola sul circuito Marco Simoncelli a Misano. Il campione del mondo, dopo la caduta paurosa della scorsa settimana a Barcellona, si è rimesso in moto nonostante il dolore al coccige e ha raggiunto la settima posizione, centrando l’accesso al Q2.

Queste le dichiarazioni del pilota numero 1 Ducati dopo questa giornata: “E’ incredibile la performance fatta considerando la situazione in cui siamo. Sono molto soddisfatto, essere nei dieci è come una pole position. Ora non lo faccio vedere perché sono stanco, ma era importante tornare e siamo partiti col piede giusto”.

“Mentalmente come si fa a recuperare? Andando in moto, come per un bambino quando cade dalla bicicletta. Avevo bisogno di tornare subito in moto ed è stato fondamentale essere subito veloce. Le prime sensazioni nei primi giri? Male. La gamba mi faceva male. Appena l’ematoma scenderà dal ginocchio le cose andranno meglio. Montmelò? Amo il circuito di Barcellona, ma se hanno cancellato Brno per lo scarso grip, devono fare la stessa cosa”.

Foto: Lapresse