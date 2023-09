MotoGP, Jorge Martin: “Sono partito bene e poi ho gestito. Il passo era ottimo”

Jorge Martin non sbaglia più un colpo: lo spagnolo della Ducati Pramac vince la Sprint Race del Gran Premio d’India al Buddh International Circuit anticipando Pecco Bagnaia e accorciando ulteriormente nel Mondiale: adesso il divario è di 33 punti. L’iberico è scappato sin dai primi due giri andando subito in fuga e non facendosi più riprendere, sfruttando anche le cadute al via di Luca Marini e Marco Bezzecchi.

Queste le dichiarazioni di Martinator al termine di questa gara corta, la quarta vinta in stagione: “Le condizioni erano difficili anche prima della gara e hanno un po’ complicato il tutto, quindi non è stata sicuramente una gara scontata. Fortunatamente sono partito benissimo, ho preso vantaggio e sono riuscito a gestire”.

Sul passo tenuto oggi nella Sprint: “Ho fatto davvero un bel passo, riuscendo a capire bene alla pista e nel finale di gara ho risparmiato anche qualche energia per domani. Chiaramente la gara sarà più lunga e più dura, ma il passo è stato ottimo e sono molto fiducioso per domani“.

