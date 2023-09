MotoGP, Francesco Bagnaia: “Arrivare secondo era il massimo. GiÃ  tanto vista la mia situazione”

Francesco Bagnaia ha ottenuto la seconda posizione in occasione della Sprint Race del GP d’India, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il leader della classifica piloti ha dovuto cedere il passo soltanto al diretto avversario Jorge Martin, rimediando un ritardo di +1.389 rispetto all’iberico, il quale ha girato in 1:44.903.

Un risultato che ha concesso a Pecco di guadagnare nove preziosissimi punti in classifica (adesso la distanza tra i due è di 33 lunghezze), fondamentali al cospetto di un rivale che non ha la minima intenzione di mollare la presa. Intervenuto al parco chiuso, il fenomeno della Ducati ha commentato la sua prova:

“Siamo stati fortunati che le condizioni sono migliorate durante la Sprint Race – ha detto Bagnaia – la pista mi piace molto, il layout è molto bello. Credo di aver fatto una bella gara, vista soprattutto la situazione in cui mi trovo“.

Il pilota ha quindi chiosato: “Devo sicuramente migliorare in vista di domani, ma arrivare secondo oggi era il massimo che potessi fare. Bisogna essere contenti.”

Foto: MotoGP.com Press