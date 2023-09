MotoGP, Jorge Martin: “Non ho grandi aspettative a Misano, l’anno scorso ho faticato tanto”

Giovedì dedicato come di consueto alla conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si profila una grande occasione per Jorge Martin, secondo in campionato e con la prospettiva di poter approfittare di un Francesco Bagnaia acciaccato dopo il brutto incidente di Montmelò per diminuire i 50 punti che lo separano dal leader della generale.

“Quello di Barcellona è stato un weekend complicato per me, al 90% era colpa mia perché non stavo guidando nel modo corretto. Da venerdì a sabato però abbiamo fatto uno step incredibile“, dichiara Martinator in apertura di conferenza stampa ripercorrendo la difficile tre-giorni dell’ultimo Gran Premio di Catalogna sul tracciato di Montmelò.

Sulle sue possibili ambizioni per questo fine settimana: “L’anno scorso qui a Misano ho faticato tanto, non ho grandi aspettative, non penso di essere pronto a vincere su questo circuito. Spero che la moto vada bene, dato che il tracciato mi piace. Vincere a Misano sarebbe fantastico, mi sento in un buon momento, mi sento competitivo sia fisicamente sia mentalmente”.

Sull’incidente avvenuto in partenza domenica scorsa a Barcellona: “Ho temuto di colpire Pecco, per fortuna Binder mi ha toccato e l’ho evitato. Quando ho rivisto le immagini ero particolarmente scosso, hanno fatto rivedere il replay tante volte. Forse era necessario dare più rispetto a Pecco e attendere notizie rassicuranti sulle sue condizioni”

Foto: LiveMedia//CordonPress