MotoGP, Jorge Martin: “Mi sento bene e sono veloce, ma devo crescere nel time attack”

Jorge Martin conclude al quarto posto il suo venerdì del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Motegi, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha vissuto un turno tutto sommato regolare. Dopo il miglior crono nella FP1, ha proseguito nel suo lavoro, entrando nella top10 senza alcun patema.

Il miglior tempo della FP2 porta la firma di Brad Binder che ha messo a segno un clamoroso 1:43.489 (nuovo record della pista nipponica dopo l’1:43.790 di Jorge Lorenzo del 2015) precedendo per 29 millesimi Francesco “Pecco” Bagnaia, abile a trovare il giro giusto proprio in extremis. Terza posizione per Aleix Espargarò a 295 millesimi, quarta proprio per Jorge Martin a 354, quinta per Marco Bezzecchi a 456, mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 458.

Al termine del venerdì giapponese, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni: “Mi sento bene e posso fare un ritmo costante. Sono più veloce del vincitore dell’anno scorso. Sul giro secco non mi sento così bene, non mi posso avvicinare a Brad Binder, ma stiamo alzando molto il livello e già al mio quarto giro della mattina ho superato il tempo del giro veloce dell’anno scorso. Ma nel pomeriggio è stato superato ampiamente il record di Lorenzo. La moto è la stessa di Barcellona, semplicemente provo ad adattarmi alla pista”. (Fonte: Motorsport.com).

