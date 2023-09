MotoGP, Jorge Martin: “Gara difficile dopo gli incidenti al primo via. Oggi le Aprilia erano imprendibili”

Jorge Martin è soddisfatto dopo aver concluso in terza posizione il Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Montmelò è successo letteralmente di tutto. La gara è stata interrotta immediatamente dopo una doppia caduta al via.

La prima ha visto coinvolti 5 piloti, con Enea Bastianini che ha sbagliato l’ingresso di curva 1 e ha travolto, tra gli altri, Alex Marquez e Johann Zarco. Il secondo è stato ben più grave, con Francesco Bagnaia che, in uscita da curva 2, si è reso protagonista di un clamoroso high-side. Finito sull’asfalto, il campione del mondo è stato travolto da Brad Binder che, incolpevole, è passato con la sua KTM sulle gambe di “Pecco”.

Alla ripartenza la gara non ha avuto storia. Dominio Aprilia sotto ogni punto di vista con Maverick Vinales che è stato superato da Aleix Espargarò dopo aver condotto tutto il GP, mentre Jorge Martin, capito subito di non poter tenere il passo dei due connazionali, ha gestito il suo terzo posto, che ora lo riporta a 50 punti da Bagnaia in classifica generale.

Al termine della gara il portacolori del team Ducati Pramac ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sotto il podio. “Non è stato facile per quanto successo nel primo via. Spero davvero che Pecco possa tornare presto con noi. La mia gara? Sapevamo che la gestione delle gomme sarebbe stata fondamentale, come si era visto ieri nella Sprint Race. Per questo motivo nei primi giri ho valutato bene la situazione, e ho capito che la mia corsa sarebbe stata su Oliveira. Le Aprilia erano imprendibili e lo hanno dimostrato”.

Foto: LiveMedia/Fabio Averna