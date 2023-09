MotoGP, Jorge Martin dovrebbe essere penalizzato? Il precedente di Quartararo

Non è stata una gara facile per Jorge Martin. Lo spagnolo della Ducati Pramac, vincitore ieri della Sprint Race in India, è giunto secondo alle spalle di un inarrivabile Marco Bezzecchi nella gara domenicale di MotoGP in India. 21 giri letteralmente infuocati, a causa delle alte temperature, in cui Francesco Bagnaia, impegnato al limite dal confronto proprio con Martin, ha commesso un grave errore.

Una caduta senza conseguenza e Jorge ha portato a casa una seconda piazza importante ai fini del campionato, visto il suo secondo posto a -13 da Pecco nella graduatoria complessiva. Martin giunto al traguardo stremato e impossibilitato anche a interagire con i media per aver avuto un malore, causato dal caldo e anche da un altro episodio.

Il riferimento è al fatto che il centauro spagnolo sia partito per la gara con la tuta della Ducati Pramac aperta, ricordando quanto accaduto a Barcellona due anni fa con Fabio Quartararo. Non è un caso che più volte, Martin abbia tentato di chiudere la zip. Secondo quanto previsto dal regolamento, in riferimento all’articolo 2.4.5.2, Jorge dovrebbe ricevere una sanzione.

Quartararo fu sanzionato con 3″da aggiungere al proprio tempo finale. In questo caso, se la Race Direction dovesse decidere di procedere nel medesimo modo, l’iberico perderebbe la seconda posizione proprio in favore di Quartararo e scalerebbe in terza. Non resta che attendere sviluppi.

Foto: Valerio Origo