MotoGP in tv, orari GP Catalogna 2023: programma qualifiche e Sprint Race, streaming TV8 e Sky

Giornata importante al circuito di Montmelò, che si appresta ad ospitare le qualifiche e la Sprint Race valevoli per il Gran Premio di Catalogna 2023, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. In MotoGP Aprilia ha dominato le libere del venerdì ed è la grande favorita per la pole position e per il successo nella gara sprint con Aleix Espargarò e Maverick Viñales.

Occhi puntati anche sulla Ducati di Francesco Bagnaia, sulla carta unico vero possibile rivale delle RS-GP ufficiali sul tracciato catalano. Il leader del campionato proverà ad aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica generale sui suoi più diretti inseguitori Jorge Martin e Marco Bezzecchi, i quali dovranno invece salire di colpi per non perdere troppo terreno da Pecco.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP al Montmelò verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni di giornata della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP CATALOGNA MOTOGP 2023

Sabato 2 settembre

Ore 8.40 Prove libere 3 Moto3 a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 3 Moto2 a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Montmelò (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP; Sky Sport Summer trasmetterà tutte le sessioni tranne le qualifiche di Moto3 e Moto2, mentre su TV8 (in chiaro) saranno visibili le qualifiche delle tre classi principali e la Sprint.

Diretta streaming: Sky Go, Now e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: MotoGP.com Press