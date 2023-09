MotoGP in tv, GP San Marino 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Nel weekend del 8-10 settembre il Motomondiale 2023 bussa alle porte del celebre tracciato di Misano, per l’appuntamento del GP di San Marino Austria. Su una delle piste dai connotati storici, dedicata alla memoria di Marco Simoncelli, i centauri dovranno trovare con celerità il feeling giusto per riuscire a comprendere fin dove potersi spingere.

In MotoGP, c’è un bel punto di domanda sulla presenza del leader del campionato Francesco Bagnaia. Pecco, protagonista di un bruttissimo incidente a Barcellona, vuole comunque correre. Da capire se il pilota italiano sarà in grado di affrontare il weekend su un circuito molto impegnativo anche dal punto di vista fisico. Interessante sarà capire se e come gli avversari di Bagnaia sapranno approfittare della situazione.

Il fine-settimana del GP di San Marino, dodicesimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile seguire in chiaro anche la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint Race di MotoGP e delle gare domenicali.

Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Di conseguenza, in streaming, si potranno guardare su TV8.it la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint Race di MotoGP e delle gare domenicali, ma non del warm-up e delle prove libere.

CALENDARIO GP SAN MARINO 2023 MOTOGP

Venerdì 8 settembre

Ore 8.30-8.45, MotoE, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Sabato 9 settembre

Ore 8.40-9.10, Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 9.25-9.55, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.15, MotoE, Gara 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 16.10, MotoE, Gara 2 – Diretta tv su TV8, differita su Sky Sport MotoGp (208)

Domenica 10 settembre

Ore 9.45-9.55, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201) trasmetteranno la diretta tv dell’intero programma del weekend di Misano, ivi comprese le gare della MotoE. Oltre a qualifiche, Sprint race e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente la diretta delle qualifiche, della Sprint Race e delle gare domenicali. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Prevista, inoltre, la diretta in chiaro delle due gare di MotoE.

Diretta streaming: L’appuntamento di Misano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta di qualifiche, Sprint Race e delle gare saranno disponibili sul sito internet TV8.it. Prevista, inoltre, la diretta in chiaro delle due gare di MotoE.

