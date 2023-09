MotoGP in tv, GP India 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Torna in scena il Motomondiale 2023. Dopo una settimana di pausa, si torna a fare sul serio e si apre la fase più calda della stagione. Ci attende un vero e proprio tour-de-force extra-europeo con sette gare in due mesi che precederanno il gran finale di Valencia. I titoli sono in bilico e ora si andrà davvero a capire chi potrà festeggiare.

Nel weekend in arrivo ci prepariamo un vero e proprio “unicum”, ovvero il Gran Premio d’India, all’esordio ufficiale per il mondo delle due ruote. Il tredicesimo appuntamento della stagione 2023 si disputerà sul Buddh International Circuit, situato a Greater Noida, nella regione Uttar Pradesh, che torna protagonista dopo una breve apparizione nel mondo della Formula Uno.

Il circuito, concepito da Hermann Tilke è lungo 5.1 chilometri e si divide sostanzialmente in due parti. La prima, vede un lunghissimo rettilineo e un secondo più breve, prima della sezione finale che propone una serie di curve lente raccordate. Francesco Bagnaia nella classe regina cercherà di allungare nuovamente su Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Sarà grande battaglia!

Il fine settimana del GP d’India, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno in chiaro e in diretta qualifiche, Sprint Race e gare delle tre classi. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione per non perdere nemmeno un secondo del weekend indiano.

PROGRAMMA GP INDIA 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 22 settembre

Ore 06.00-06.50, Moto3, Prove libere 1

Ore 07.05-08.00, Moto2, Prove libere 1

Ore 08.15-09.25, MotoGP, Prove libere 1

Ore 10.15-11.05, Moto3, Prove libere 2

Ore 11.20-12.15, Moto2, Prove libere 2

Ore 12.30-13.40, MotoGP, Prove libere

Sabato 23 settembre

Ore 05.40-06.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 06.25-06.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 07.10-07.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 07.50-08.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 08.15-08.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 09.50-10.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 10.15-10.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 10.45-11.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 11.10-11.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 12.00, MotoGP, SPRINT RACE

Domenica 24 settembre

Ore 07.45, MotoGP, Warm Up

Ore 09.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 10.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 12.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP INDIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (qualifiche, Sprint race MotoGP e gare), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: tv8.it, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

