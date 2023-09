F1 in tv, GP Giappone 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Salutata Singapore, prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2023. Tutto è pronto, infatti, per il fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione. Si correrà, come tradizione, sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka, per una tappa imprescindibile del calendario.

Si arriva nella terra del Sol Levante dopo l’emozionante weekend di Singapore, che ha emesso due verdetti. La striscia di successi di Max Verstappen e della Red Bull si è interrotta, dato che è stato Carlos Sainz a salire sul gradino più alto del podio, spezzando il tabù della Ferrari, che non vinceva dal lontano 10 luglio 2022.

Sulla carta la pista nipponica sembra ideale per far tornare a dettare legge alle Red Bull, con Max Verstappen che farà di tutto per tornare al successo. Alle sue spalle il consueto grande equilibrio con Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin che cercheranno un posto al sole su una delle piste più belle e difficili dell’intera stagione.

Il fine settimana del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite in chiaro di qualifiche (sabato ore 15.30) e gara (domenica ore 16.30), ma non delle prove libere. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Suzuka.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023 (orari italiani)

Venerdì 22 settembre

Ore 04.30-05.30 Prove libere 1

Ore 08.00-09.00 Prove libere 2

Sabato 23 settembre

Ore 04.30-05.30 Prove libere 3

Ore 08.00-09.00 Qualifiche

Domenica 24 settembre

Ore 07.00 Gran Premio del Giappone

Foto: LaPresse