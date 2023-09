F1, Lewis Hamilton: “Se la Red Bull non vincerÃ  a Suzuka con 30 secondi di margine ci faremo alcune domande”

Lewis Hamilton si prepara in vista del fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Suzuka ci attende una gara di grande importanza per l’intero campionato. La Red Bull potrebbe già mettere le mani sul titolo costruttori, ma tutti i rivali proveranno a risolvere un quesito di estrema rilevanza sul team di Milton Keynes.

“Rivedremo le RB19 soffrire come a Singapore”? Questa è il quesito che sarà risolto nella terra del Sol Levante. Ma, nel caso di Lewis Hamilton, il portacolori del team Mercedes ha già una idea chiarissima su quello che vedremo in pista nei prossimi giorni: “Non ho idea di cosa succederà alla Red Bull, ma se non vinceranno la gara con 30 secondi di margine su tutti gli altri come in passato, direi che qualcosa non va”. (Fonte: Speedweek).

Il chiaro riferimento è alla “direttiva 018”, entrata in vigore proprio a Singapore, che va a limitare la flessioni delle ali della vettura. Ad ogni modo il “Re Nero” preferisce rimanere con i pensieri all’interno del team di Brackley: “La squadra sta facendo un ottimo lavoro con il pacchetto a nostra disposizione, quindi sarà interessante vedere come andrà il fine settimana. Speriamo di essere più vicini alla vetta di quanto previsto e di non pagare un gap di 30 secondi come successo in passato”.

Il nativo di Stevenage prosegue nella sua analisi: “A Singapore eravamo tutti molto vicini al vertice, è stata una gara incredibile. In vista di Suzuka stiamo lavorando molto duramente per migliorare le nostre prestazioni, quindi speriamo di non essere troppo lontani dalle altre vetture di testa”.

Foto: LaPresse