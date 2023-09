MotoGP, GP Giappone 2023: numeri, statistiche, curiosità. A Motegi il poker è maledetto. L’ultima vittima? Marc Marquez…

Assimilata l’inedita tappa indiana, il Motomondiale si trasferisce in un contesto ben più abituale. L’imminente weekend sarà infatti quello del Gran Premio del Giappone, appuntamento particolarmente significativo per la MotoGP. La gara si tiene in un autodromo di proprietà della Honda e, dal punto di vista nazionale, è quella di casa anche per Yamaha. Insomma, è l’evento che si disputa nella nazione d’origine due aziende più vincenti di sempre.

Il GP nipponico ha una storia peculiare. Nasce negli anni ’60, senza però riuscire a trovare piena legittimità. Primo perché non comprende la classe regina. Secondo perché è caratterizzato da innumerevoli defezioni. La corsa viene, pertanto, rapidamente liquidata, senza più tornare in calendario per due decenni.

Cionondimeno, negli anni ’80 cambia tutto. L’economia del Giappone è in prepotente crescita e questo consente a Honda, all’epoca protagonista assoluta sia nel Motomondiale che in F1, di investire con decisione persino nelle infrastrutture. Così, a partire dal 1987, il Sol Levante assurge al ruolo di tappa fissa, arrivando finanche a ospitare due gare nella medesima stagione.

Nel corso del tempo, il GP ha cambiato palcoscenico. Inizialmente l’autodromo deputato a organizzarlo era Suzuka, abbandonato per ragioni di sicurezza dopo la tragica edizione 2003, funestata dalla morte di Daijiro Kato. Così, dal 2004 si corre a Motegi, pista già entrata nel giro iridato grazie al cosiddetto “Gran Premio del Pacifico”.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

Per quanto riguarda la classe regina, quella del 1° ottobre sarà la 36ma edizione del GP del Giappone tout-court. Sarà invece la 23ma gara iridata a tenersi sul tracciato di Motegi.

GP GIAPPONE

Se guardiamo al Gran Premio del Giappone, due centauri sono riusciti a issarsi a quota 4 successi. Si tratta di Kevin Schwantz (1988, 1989, 1991, 1994) e Valentino Rossi (2001, 2002, 2003, 2008). L’americano ha però vinto solo a Suzuka, mentre il Dottore nell’ultimo caso ha trionfato a Motegi. In tema di Case, la graduatoria è capitanata da Honda (13), seguita da Yamaha (9), Suzuki (6) e Ducati (6).

MOTEGI

Se, invece, ci riferiamo al Twin Ring, si contano ben quattro piloti in grado di affermarsi 3 volte. Parliamo di Loris Capirossi (2005, 2006, 2007), Jorge Lorenzo (2009, 2013, 2014), Dani Pedrosa (2011, 2012, 2015) e Marc Marquez (2016, 2018, 2019). Dal punto di vista delle aziende, la supremazia di Honda (10) non è discussione. L’inseguitrice più vicina è però Ducati (6). Vengono poi Yamaha (4) e Suzuki (2).

GP GIAPPONE – VITTORIE TOP CLASS

4 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1988, 1989, 1991, 1994)

4 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2003, 2008)

3 – CAPIROSSI Loris [ITA] (2005, 2006, 2007)

3 – LORENZO Jorge [ESP] (2009, 2013, 2014)

3 – PEDROSA Dani [ESP] (2011, 2012, 2015)

3 – MARQUEZ Marc [ESP] (2016, 2018, 2019)

2 – RAINEY Wayne [USA] (1990, 1993)

2 – DOOHAN Michael [AUS] (1992, 1997)

MOTEGI TWIN RING – VITTORIE TOP CLASS

3 – CAPIROSSI Loris [ITA] (2005, 2006, 2007)

3 – LORENZO Jorge [ESP] (2009, 2013, 2014)

3 – PEDROSA Dani [ESP] (2011, 2012, 2015)

3 – MARQUEZ Marc [ESP] (2016, 2018, 2019)

2 – ROBERTS Jr. Kenny [USA] (1999, 2000)

2 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2008)

MOTEGI – ULTIMI 10 VINCITORI

2011 – PEDROSA Dani [ESP] {Honda}

2012 – PEDROSA Dani [ESP] {Honda}

2013 – LORENZO Jorge [ESP] {Yamaha}

2014 – LORENZO Jorge [ESP] {Yamaha}

2015 – PEDROSA Dani [ESP] {Honda}

2016 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2017 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] {Ducati}

2018 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2019 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2022 – MILLER Jack [AUS] {Ducati}

MOTEGI – ULTIMI 10 POLEMAN

2011 – STONER Casey [AUS] {Honda}

2012 – LORENZO Jorge [ESP] {Yamaha}

2013 – LORENZO Jorge [ESP] {Yamaha}

2014 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] {Ducati}

2015 – LORENZO Jorge [ESP] {Yamaha}

2016 – ROSSI Valentino [ITA] {Yamaha}

2017 – ZARCO Johann [FRA] {Yamaha}

2018 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] {Ducati}

2019 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2022 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

GP GIAPPONE – VITTORIE ITALIANE (9)

1998 (Suzuka) – BIAGGI Max {Honda}

2001 (Suzuka) – ROSSI Valentino {Honda}

2002 (Suzuka) – ROSSI Valentino {Honda}

2003 (Suzuka) – ROSSI Valentino {Honda}

2005 (Motegi) – CAPIROSSI Loris {Ducati}

2006 (Motegi) – CAPIROSSI Loris {Ducati}

2007 (Motegi) – CAPIROSSI Loris {Ducati}

2008 (Motegi) – ROSSI Valentino {Yamaha}

2017 (Motegi) – DOVIZIOSO Andrea {Ducati}

MOTEGI – VITTORIE ITALIANE (7)

2001 (GP Pacifico) – ROSSI Valentino {Honda}

2003 (GP Pacifico) – BIAGGI Max {Honda}

2005 (GP Giappone) – CAPIROSSI Loris {Ducati}

2006 (GP Giappone) – CAPIROSSI Loris {Ducati}

2007 (GP Giappone) – CAPIROSSI Loris {Ducati}

2008 (GP Giappone) – ROSSI Valentino {Yamaha}

2017 (GP Giappone) – DOVIZIOSO Andrea {Ducati}

Va dunque rimarcato come Valentino Rossi detenga cinque record unici.

– È il solo pilota ad aver vinto il Gran Premio del Giappone su due moto diverse (3 volte con Honda, 1 con Yamaha).

– È il solo pilota ad aver primeggiato a Motegi su due moto differenti (2001 con Honda, 2008 con Yamaha).

– È il solo pilota ad aver trionfato sia a Suzuka che a Motegi nello stesso anno (2001).

– È il solo pilota a essersi imposto nel GP del Giappone su entrambi i tracciati utilizzati dalla top class (Suzuka 2001, Motegi 2008).

– È il solo pilota passato per primo sotto la bandiera a scacchi a Motegi sia in occasione di un GP del Pacifico (2001) che di un GP del Giappone (2008).

MOTO2

Da quando esiste la Moto2, l’unico pilota in grado di primeggiare in più di un’occasione è stato lo svizzero Thomas Lüthi (2014, 2016). Si contano tre affermazioni italiane, firmate da Andrea Iannone (2011), Francesco Bagnaia (2018) e Luca Marini (2019).

GP GIAPPONE – ALBO D’ORO MOTO2

2010 – ELIAS Toni [ESP]

2011 – IANNONE Andrea [ITA]

2012 – MARQUEZ Marc [ESP]

2013 – ESPARGARO Pol [ESP]

2014 – LÜTHI Thomas [SUI]

2015 – ZARCO Johann [FRA]

2016 – LÜTHI Thomas [SUI]

2017 – MARQUEZ Alex [ESP]

2018 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2019 – MARINI Luca [ITA]

2022 – OGURA Ai [JPN]

MOTO3

In Moto3 solo un uomo è stato capace di ripetere un proprio successo. Si tratta di Alex Marquez. Va come l’Italia abbia instaurato un filotto di cinque affermazioni di fila tra il 2015 e il 2019, peraltro realizzato con cinque centauri diversi!

GP GIAPPONE – ALBO D’ORO MOTO3

2012 – KENT Danny [GBR]

2013 – MARQUEZ Alex [ESP]

2014 – MARQUEZ Alex [ESP]

2015 – ANTONELLI Niccolò [ITA]

2016 – BASTIANINI Enea [ITA]

2017 – FENATI Romano [ITA]

2018 – BEZZECCHI Marco [ITA]

2019 – DALLA PORTA Lorenzo [ITA]

2022 – GUEVARA Izan [ESP]

Foto: Valerio Origo