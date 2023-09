IndyCar, Milwaukee Mile rimpiazza il Texas Motor Speedway nel calendario 2024

17 round comporranno il calendario 2024 della NTT IndyCar Series, il principale campionato americano riservato alle monoposto. Crescono gli appuntamenti su ovale con il ritorno di Milwaukee Mile, impianto che rimpiazzerà il tradizionale evento al Texas Motor Speedway.

La stagione avrà come sempre il suo punto più importante a maggio con la 108a edizione della 500 Miglia di Indianapolis, competizione che concluderà un intenso mese che vedrà anche il consueto GP all’interno del road course che sorge nel catino di Speedway.

Solo una prova di questo genere si disputerà nel 2024 che sarà caratterizzato dal ritorno di Milwaukee Mile (Michigan) specifico impianto assente dal 2016 ad oggi. Un doubleheader si terrà a fine stagione prima dell’attesissima finale di Nashville (Tennessee), tracciato non permanente che sostituisce in fondo al calendario il WeatherTech Raceway Laguna Seca (California).

Milwaukee Mile ospiterà un doppio round in meno di ventiquattro ore come Iowa, mentre la già citata Laguna Seca si sposta nel cuore dell’estate tra Road America (Wisconsin) e Mid-Ohio (Ohio). Toronto in Canada rappresenterà l’unica trasferta oltre il confine degli USA, mentre St. Petersburg (Florida) aprirà le danze a marzo.

Confermati anche gli altri round di Long Beach (California), Barber Motorsport Park (Alabama), World Wide Technology Raceway (Illinois), Portland (Oregon) e Detroit, round che seguirà la leggendaria competizione di 200 giri di Indianapolis.

Niente da fare per il Texas che cede il passo dopo una presenza fissa nella serie. Il catino americano di Fort Worth paga a caro prezzo le modifiche degli ultimi anni ed il ripetuto problema del PJ1, specifica soluzione applicata sull’asfalto delle curve per aiutare l’azione nelle gare della NASCAR. Quest’ultimo sistema ha aiutato nel corso delle stagioni le auto a ruote coperte, ma ha limitato in modo considerevole le monoposto che si ritrovavano con una sola linea disponibile da precorrere sull’intero ovale. Questo limite è stato ridotto con il tempo, non a caso la corsa che si è tenuta a maggio 2023 è indubbiamente una delle più belle dell’intero campionato con una lotta continua in ogni segmento del tracciato.

In definitiva avremo 17 prove suddivise in 5 street circuit, 6 road course e 6 ovali. Da segnalare anche la presenza di una sfida extra non valida per il campionato al ‘The Thermal Club’, corsa in California che assegnerà 1 milione di dollari al vincitore.

CALENDARIO INDYCAR 2024

Streets of St. Petersburg – domenica 10 marzo Streets of Long Beach – domenica 21 aprile Barber Motorsports Park – domenica 28 aprile Indianapolis Motor Speedway (road course) – sabato 11 maggio Indianapolis 500 – domenica 26 maggio Streets of Detroit – domenica 2 giugno Road America – domenica 9 giugno WeatherTech Raceway Laguna Seca -domenica 23 giugno Mid-Ohio Sports Car Course – domenica 7 luglio Iowa Speedway Race 1 – sabato 13 luglio Iowa Speedway Race 2 – sabato 14 luglio Streets of Toronto – domenica 21 luglio World Wide Technology Raceway – domenica 17 agosto Portland International Raceway – domenica 25 agosto Milwaukee Mile Race 1 – sabato 31 agosto Milwaukee Mile Race 2 – domenica 1 settembre Streets of Nashville – domenica 15 settembre

The Thermal Club $1 Million Challenge – domenica 24 marzo – non valida per il campionato

Foto. LaPresse