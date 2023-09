MotoGP, gara 3 settembre : orario, programma GP Catalogna 2023, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 3 settembre, sarà una giornata tutta da vivere al Montmelò, circuito che sta ospitando questa settimana il GP di Catalogna, undicesima tappa del Motomondiale 2023.

La giornata comincerà alle ore 9:45 con il classico Warm Up dedicato alla classe Regina. Alle 11:00 sarà poi il turno della gara della Moto3, preludio di quella di Moto2, pianificata per le 12:15. La corsa più attesa, quella della MotoGP, scatterà invece a partire dalle 14:00.

Tutte le prove saranno visibili integralmente sul canale 208 di Sky, ovvero Sky MotoGP. Previsti inoltre dei collegamenti su Sky Sport Summer (201) limitativamente per le gare di Moto2 e MotoGP. Il canale in chiaro Tv8 fornirà invece le trasmissioni in differita di tutte le tre classi. In streaming copertura garantita su Sky Go e NOW, oltre che su TV8.it (in differita).

Di seguito il riepilogo:

GP CATALOGNA: PROGRAMMA 2 SETTEMBRE

Domenica 3 settembre

09.45-09.55 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.15 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP CATALOGNA: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per le gare di Moto 2 e MotoGP; Sky Sport MotoGP (canale 208) per warm-up della MotoGP e gara di Moto3.

Differita tv gratis e in chiaro: TV8, con i seguenti orari: Moto3 alle 18.45, Moto2 alle 19:40, MotoGP alle 21.30.

Diretta streaming per gli abbonati: Sky Go e NOW.

Differita streaming gratis: tv8.it, con i seguenti orari: Moto3 alle 18.45, Moto2 alle 19.40, MotoGP alle 21.30.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Live Photo Sport