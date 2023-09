MotoGP, Francesco Bagnaia: “Torno in pole al Montmelò dopo 11 anni, le modifiche aiutano il grip”

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il Campione del Mondo ha stampato un eccellente 1:38.639 e scatterà al palo nelle due gare del fine settimana, su un circuito che fino a oggi gli era particolarmente indigesto. L’alfiere della Ducati ha firmato il nuovo record della pista per 47 millesimi e ha preceduto di 0.104 l’Aprilia ufficiale di Aleix Espargarò e di 0.109 l’Aprilia clienti di Miguel Oliveira.

Prestazione davvero le righe per il leader del campionato, che punta ad allungare ulteriormente in testa alla graduatoria nel corso di questo weekend. Il piemontese se la dovrà vedere soprattutto con le Aprilia, che sul tracciato iberico sembrano essere particolarmente performanti e che lo metteranno in seria difficoltà tra la Sprint Race di oggi pomeriggio e il Gran Premio di domani. Indubbiamente le modifiche adottate lo hanno aiutato sul giro secco, portandolo a meritarsi la partenza al palo.

Francesco Bagnaia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Torno qui in pole dal 2012, era il campionato spagnolo. Sono contento, non è stato facile ma le modifiche di questa mattina mi hanno aiutato a sfruttare il grip, qui è molto importante partire davanti. Stamattina sul ritmo non siamo riusciti a vedere bene le cose perché abbiamo dovuto provare due setting diversi, la Aprilia sembrava meglio ma vediamo come andrà nella Sprint Race“.

Foto: MotoGP Press