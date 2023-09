MotoGP, Francesco Bagnaia in pole a Barcellona! Delude Marco Bezzecchi 10°

Andate in archivio le qualifiche del GP di Catalogna, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona, i centauri hanno lavorato per trovare la quadra dell’assetto su una pista di non semplice interpretazione, avendo un po’ tutte le caratteristiche possibili: grandi accelerazioni, frenate secche, curvoni veloci e curve a bassa velocità di percorrenza.

Il leader del campionato Francesco Bagnaia ha posto il sigillo, conquistando la pole-position con il tempo di 1:38.639, stabilendo il nuovo record della pista (strappando il primato ad Aleix Espargaró, che ieri aveva fermato il cronometro sul 1:38.686). Alle sue spalle le due Aprilia proprio di Aleix (+0.104) e del portoghese Miguel Oliveira (+0.109) del Team RNF. A chiudere il cerchio delle moto di Noale è stato l’altro iberico Maverick Viñales quarto a 0.133. Molto bravo Pecco, su una pista che per tanti motivi non l’ha visto mai protagonista, a piazzare il colpo e quindi potendo sfruttare la situazione in vista della Sprint Race odierna e del GP di domani.

A completare il roster della top-10 ci sono il secondo della graduatoria iridata, Jorge Martin, sulla Ducati Pramac in quinta posizione a 0.158, l’altra GP23 Pramac del francese Johann Zarco a 0.219, lo spagnolo Alex Marquez sulla Ducati Gresini a 0.414, l’altra GP22 Gresini di Fabio Di Giannantonio a 0.415, il sudafricano Brad Binder (KTM) a 0.418 e Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) a 0.7129. Non brillantissimo il romagnolo, con problemi soprattutto nel terzo e quarto settore della pista.

Fuori dai migliori dieci Enea Bastianini, ancora in difficoltà con l’altra Ducati ufficiale, undicesimo a 0.936 davanti a Marc Marquez che con la Honda attuale ha compiuto una specie di miracolo (12° a 1.062). Tra i piloti estromessi dalla Q2, meritano attenzione l’australiano Jack Miller (13°) con la KTM ufficiale, le due Yamaha di Franco Morbidelli (16°) e del francese Fabio Quartararo (17°) e un deludente Luca Marini che non è andato oltre il 18° tempo con la Ducati Mooney VR46 Racing.

