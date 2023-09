MotoGP, Jorge Martin: “Importante essere davanti, ho piÃ¹ fiducia nel guidare la moto”

Una conferma. Lo spagnolo Jorge Martin è stato estremamente veloce nel corso della seconda sessione di prove libere del GP d’India, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Il secondo della classifica generale ha concluso in piazza d’onore nella FP che qualificava alla Q2 e alla Q1 del time-attack di domani. Solo 0.008 hanno separato l’iberico da Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing).

Martin, quindi, si candida a recitare un ruolo di primo piano in questo fine-settimana, già pensando a domani quando ci saranno le qualifiche e la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. “Stamattina ho avuto qualche difficoltà in più, ma ora ho fatto dei buoni giri. Tutto questo caldo è molto duro. Sono riuscito a fare un bel giro veloce”, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

“È bello e importante stare davanti. La moto è più stabile negli ultimi tempi. Ho più fiducia e questo mi permette di essere veloce e frenare forte. Mi muovo tanto per tenere la moto ferma, altrimenti sembra un cavallo. La pista è piena di buche“, ha aggiunto Martin.

Ci si prepara quindi a un day-2 particolarmente intenso domani, dove i centauri non potranno commettere alcune errore. Vedremo come lo spagnolo interpreterà la Sprint, andando all’attacco per mettere in difficoltà Francesco Bagnaia o agendo di conserva.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo