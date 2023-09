MotoGP, Francesco Bagnaia: “GiovedÃ¬ capirÃ² se potrÃ² correre a Misano”

Dopo la spaventosa caduta del Gran Premio di Barcellona della scorsa settimana, Francesco Bagnaia riparte. Il campione del mondo in carica della MotoGP, uscito pressoché illeso dalla carambola in terra catalana, ha spiegato cosa è successo nelle ore successive al crash e alle cure ricevute in ospedale volgendo il suo sguardo verso il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, che si correrà in quel di Misano.

“Domenica sera – spiega nel comunicato della Ducati – sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po’, ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano”.

Poi, in merito all’immediato e possibile ritorno in gara, specifica: “Giovedì mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l’ok, potrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gran Premio di casa. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti Ducati. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica”.

Ancora ventiquattro ore e quindi sapremo se “Pecco” sarà in pista nel prossimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Attualmente, guardando alla classifica piloti, il centauro piemontese occupa la prima posizione della graduatoria con 260 punti, 50 in più del primo inseguitore, lo spagnolo Jorge Martin (210).

Foto: Lapresse