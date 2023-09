MotoGP, Enea Bastianini salterà 3 GP e sarà sostituito in India e Giappone da Michele Pirro

In casa Ducati, l’umore è a due facce: da una parte c’è il sollievo e la gioia per il miracoloso esito della caduta legata a Francesco Bagnaia, dall’altra c’è la tristezza per quanto successo a Enea Bastianini.

Il pilota di Rimini infatti, in quel di Barcellona, durante il GP di Catalogna, ha riportato una frattura alla mano sinistra ed alla caviglia sinistra: una carambola che lo ha costretto, ormai lunedì scorso, ad andare sotto i ferri per una lunga operazione chirurgica.

Bastianini salterà in totale tre gare: il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma nel prossimo fine settimana, e poi i Gran Premi della prima parte della trasferta asiatica, in India (24 settembre) e Giappone (1° ottobre).

L’italiano non verrà ufficialmente sostituito per quanto riguarda Misano, mentre in Asia il suo posto verrà preso da Michele Pirro, che però in Romagna sarà già presente fra i partecipanti alla corsa sfruttando una wild card con il team Aruba.

