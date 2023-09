MotoGP, Francesco Bagnaia fa suo il warm-up a Misano davanti a Bezzecchi e Martin

Francesco Bagnaia fa suo il warm-up del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola a Misano Adriatico. Il torinese conferma di essere particolarmente competitivo in questo fine settimana (nonostante l’incidente del Montmelò) e si candida ad essere il principale favorito per la gara insieme a Martin.

Warm-up che comincia ancora nel segno di Jorge Martin: lo spagnolo della Ducati Pramac ieri ha dominato le qualifiche e la Sprint Race e anche questa mattina ha fatto registrare dei tempi interessanti come 1:32.2 e 1:31.931. Crono che potrebbero arrivare anche in gara per Martinator, che ha dimostrato di trovarsi particolarmente bene su questo tracciato.

Nella parte finale Martin viene spodestato dai tempi di Bagnaia e Bezzecchi, coloro che compongono la prima fila e che hanno composto il podio di ieri. 1:31.785 per Pecco che sta stringendo i denti alla grande in questo fine settimana dopo lo scioccante incidente di Barcellona, 1:31.916 per Marco, dolorante alla mano dopo la caduta della scorsa settimana, ma comunque particolarmente competitivo.

L’ultimo tentativo riporta Martin davanti a tutti con il tempo di 1:31.561, ma il suo giro viene cancellato per aver superato i limiti della pista: il ritmo dell’iberico è pauroso e rimane il grande favorito per la gara. La prima KTM è Binder quarto, mentre più lontani gli altri italiani: ottavo Pirro, decimo Morbidelli, sedicesimo Fabio Di Giannantonio, diciassettesimo Luca Marini.

Foto: Valerio Origo