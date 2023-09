MotoGP, Fabio Quartararo: “La caduta? Poteva andare peggio. Veloci sul passo, ma male sul giro secco con gomme nuove”

Una giornata particolarmente difficile per Fabio Quartararo. Il francese è reduce da un buonissimo weekend in India, condito dal terzo posto in gara: il pilota Yamaha ha fatto la differenza con il suo enorme talento su una pista in cui tutti avevano meno dati. Oggi è arrivato 13esimo nelle pre-qualifiche finendo anche per terra e domani dovrà passare dal Q1 nel Gran Premio del Giappone.

Questa la sua analisi dopo il venerdì a Motegi, analizzando la caduta: “Ho dolore al collo e al piede, ma poteva andare peggio. Ho avuto un problema con i freni. La ruota davanti si è completamente bloccata a mezz’aria quando sono arrivato in Curva 5 e così ho perso l’anteriore. È una cosa che può capitare purtroppo. Non è mai una gran fortuna quando capita, soprattutto nelle curve veloci, ma dobbiamo capire cosa è successo“. (Fonte: GPOne).

Sulla top 10 e conseguente accesso al Q2 mancato: “È stato un vero peccato non essere riusciti a entrare in Top 10, anche perché penso che fosse alla nostra portata, visto che ho fatto un giro subito dopo la caduta e ho ottenuto lo stesso tempo con cui ho chiuso il turno. Penso sarei potuto migliorare di tre decimi ed essere lì a giocarmi l’accesso in Q2, che era il nostro principale obiettivo, ma purtroppo non ci sono riuscito”.

Il francese non è soddisfatto della sua resa con gomme fresche: “È sempre la stessa storia: sono velocissimo sul passo, ma miglioriamo di soli 3 o 4 decimi quando montiamo gomma nuova, mentre Binder e tutti gli altri piloti davanti abbassano i loro tempi di più di un secondo. Non siamo abbastanza forti da riuscire a fare dei tempi migliori ed è un vero peccato perché so di poter lottare per delle posizioni migliori, ma la situazione è questa al momento”.

Foto: Valerio Origo