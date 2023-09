MotoGP, Enea Bastianini penalizzato con tre posizioni in griglia di partenza: che cosa è successo in Catalogna

Una sanzione che fa discutere. Non è una stagione molto fortunata per Enea Bastianini. Il romagnolo, che quest’anno ha iniziato la propria avventura nel team ufficiale Ducati in MotoGP, sta cercando di trovare quel feeling che, ora come ora, non c’è con la GP23, anche a causa di quell’infortunio di Portimao (Portogallo) che gli ha impedito di girare sulla moto e di acquisire le dovute informazioni.

In cerca di sensazioni giuste, ma penalizzato. Ci si riferisce alla decisione da parte della Race Direction di andare a valutare in un certo modo l’agire di Enea nel corso delle prove libere del GP di Catalogna rispetto al pilota della GasGas Pol Espargaró. Il centauro italiano, infatti, è stato sanzionato per la violazione dell’articolo 3.5.5, ovvero aver ostacolato lo spagnolo in curva-1.

Una penalizzazione che però fa discutere in quanto Bastianini, davanti alla staccata di curva-1, ha subìto il sorpasso dell’iberico che lo costringe ad allargare. Il Team Manager Davide Tardozzi con grande onestà, ai microfoni di Sky Sport ha affermato: “Accettiamo la decisione, anche se a me pare che Espargaró vada lungo, comunque il nostro massimo interesse è quello di mettere Enea nelle condizioni di essere veloce“.

Da regolamento, la sanzione sarà valida solo per la gara della domenica e non per la Sprint di oggi. Quindi, a prescindere da quale sarà il suo piazzamento nelle qualifiche odierne, Bastianini perderà di tre posizioni domenica nello schieramento.

Foto: LaPresse