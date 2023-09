F1, Mick Schumacher contro Günther Steiner: “Non ha mai creduto in me!”

Non si sta scoprendo l’acqua calda, parlando del rapporto poco felice tra Mick Schumacher e Günther Steiner in Haas. Il pilota tedesco, figlio del grande Michael, ha affrontato nel biennio 2021-2022 non pochi problemi con la scuderia americana e tra questi c’era una la relazione scarsamente proficua con il Team Principal.

Non è un caso che il team statunitense abbia deciso di appiedare Mick e di sostituirlo con un pilota di maggior affidabilità ed esperienza come Nico Hülkenberg, dal momento che Schumi Jr. era stato protagonista anche di alcuni incidenti importanti nella sua esperienza nel Circus che avevano avuto dei riflessi sulle spese della squadra in fatto di danni.

Schumacher è tornato sulla questione, nelle esternazioni riportate dal sito GpBlog.com: “Non si può pensare che un pilota possa rendere al meglio se non c’è un valido supporto, come dovrebbe essere davvero. I due anni passati con Steiner e la Haas sono stati altamente negativi per questo“. Ora come ora, Mick svolge il ruolo di terzo pilota in Mercedes, in attesa che si liberi un sedile.

“Al momento non ho molte alternative, in quanto i contratti degli altri piloti andranno in scadenza alla fine dell’anno prossimo. Vedremo“, ha affermato il teutonico, che ha sempre in testa l’idea di vincere un titolo e di crearsi un proprio nome in F1.

Foto: Lapresse