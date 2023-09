Moto2, GP Catalogna 2023: Arbolino irriconoscibile partirà dalla Q1, Acosta in ritmo

Come prevedibile, Tony Arbolino partirà dalla Q1 al GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Il pilota italiano, al momento in lotta per la lotta al titolo, ha confermato la grande fatica già notata nelle prime due sessioni di prova anche nella FP3, piazzandosi lontanissimo dal vertice, trovando addirittura la ventunesima piazza nella classifica combinata.

Una situazione difficilissima da digerire per il centauro dell’Elf Marc VDS Racing Team che, malgrado la hard piazzata dietro, ha racimolato soltanto 1:45.198, piazzandosi a distanza siderale dalle zone alte. Dentro invece il leader Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) il quale ha centrato la Q2 girando sempre con grande ritmo e trovando in questa occasione il settimo tempo con 1:44.565.

Il più veloce del lotto è stato Jake Dixon, abile a segnare un crono di 1:43.983 regolando Aron Canet (Pons Wegow Los40), secondo a +0.390, e il nipponico Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia), terzo a +0.121.

Tra gli italiani l’unico presente in top 14 è Celestino Vietti (Fantic Racing), sesto a +0.003. Out dunque, oltre ad Arbolino, anche Dennis Foggia, diciannovesimo con 1:45.183.

Foto: Valerio Origo