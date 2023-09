Cosa si è fatto Bastianini nel GP di Catalogna? Necessaria un’operazione

Domenica da incubo al Montmelò per il team ufficiale Ducati, che ha visto concludere dopo poche curve il Gran Premio di Catalogna 2023 dei suoi due piloti. Purtroppo sia Francesco Bagnaia che Enea Bastianini sono rimasti coinvolti in un incidente (i due episodi sono però separati), rimediando infortuni più o meno gravi e non presentandosi ovviamente in griglia per la ripartenza della corsa odierna dopo la bandiera rossa.

Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati, ha fornito un aggiornamento importante sulle condizioni di Bastianini: “Enea ha una frattura al malleolo sinistro, per cui servirà un intervento chirurgico che credo verrà effettuato in Italia nei prossimi due giorni, e ha anche una frattura alla mano sinistra, credo al dito, ma questo è meno preoccupante“.

2023 sempre più stregato per il romagnolo, che aveva perso la prima parte del campionato per la frattura della scapola riportata a Portimao: “Per lui è sicuramente una stagione difficile, avevamo visto qualche spiraglio nelle ultime gare; inoltre è stato anche penalizzato con un long lap penalty nella prossima gara utile. Con l’operazione Misano credo sia da escludere“.

Bastianini è stato sanzionato dai commissari con un long lap penalty (da scontare quando tornerà dall’infortunio di oggi) proprio per aver innescato in partenza la carambola di curva 1, che ha poi provocato la caduta degli altri ducatisti Johann Zarco, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo