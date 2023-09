MotoGP, Dani Pedrosa: “Un risultato importante, non sono abituato alle qualifiche”

Il circuito di Misano Adriatico continua a sorridere a Dani Pedrosa. Il super pilota della KTM, in corsa come wild card dopo aver rinnovato il suo contratto come collaudatore, è riuscito a strappare un posto in seconda fila nelle qualifiche del GP di San Marino, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP, grazie ad una davvero significativa quinta posizione.

Visibilmente soddisfatto il veterano delle due ruote ha concesso una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, dicendosi molto felice di aver raggiunto un risultato così importante, maturato grazie ad un grande lavoro di squadra: “E’ stata una qualifica intensa, si è abbassato il record rispetto all’anno scorso, sono riuscito a fare un giro buono, sono davvero contento, perché centrare la seconda fila in questa pista è importante. Martin ha fatto un giro pazzesco, nella qualifica sono meno allenato, quindi è un grande risultato”.

Pedrosa ha quindi proseguito, fissando gli obiettivi in vista della Sprint, in programma tra poche ore: “Non sapevo cosa aspettarmi, sta andando tutto molto bene. La Sprint? Speriamo di fare una bella partenza, qui la prima curva è vicina, bisogna essere ben messi e bisogna capire l’effetto di scia e trovare il riferimento con la frenata”.

Foto: Live Photo Sport