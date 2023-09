Motocross, Simon Laengenfelder vince Gara-1 del GP di Gran Bretagna di MX2, 4Â° Andrea Adamo

Simon Laengenfelder si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, diciannovesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MX2 2023. Sul tracciato di Matterley Basin abbiamo vissuto una prima manche interessante, con il pilota tedesco che ha gestito i rivali senza patemi, chiudendo in scioltezza e presentandosi ai nastri di Gara-2 con la chiara intenzione di vincere il round conclusivo.

Simon Laengenfelder (Gas Gas) ha vinto la prima manche con 1.7 secondi di margine sul francese Thibault Benistant (Yamaha), mentre è terzo il belga Jago Geerts (Yamaha) a 2.0. Quarta posizione per il nostro Andrea Adamo (KTM) a 11.9, quinta per l’olandese Roan Van De Moosdijk (Husqvarna) a 13.4, subito davanti al suo connazionale, Kay de Wolf (Husqvarna) a 13.8.

Settima posizione per il belga Liam Everts (KTM) a 42.0, ottava per il sudafricano Camden McLellan (Honda) a 46.1, nona per l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 47.3, mentre completa la top10 il norvegese Kevin Horgmo (Kawasaki) a 48.5. Si ferma in 13a posizione Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 1:10, quindi 23° Lorenzo Corti (Husqvarna) a 2:33. Chiudono ad oltre un giro, infine, Federico Tuani (KTM) e Lorenzo Ciabatti (Yamaha) rispettivamente 27° e 28°.

Ad una sola manche dalla conclusione della stagione, Andrea Adamo (che ha già messo ampiamente le mani sul titolo) conduce la classifica generale con 806 punti contro i 737 di Simon Langenfelder ed i 734 di Jago Geerts. Quarto Liam Everts con 718.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP GRAN BRETAGNA 2023 MX2

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:42.760 14 0:00.000 0:00.000 2:22.371 6 53.606

2 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:44.543 14 0:01.783 0:01.783 2:22.330 4 53.622

3 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:44.777 14 0:02.017 0:00.234 2:22.491 11 53.561

4 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 35:54.684 14 0:11.924 0:09.907 2:22.718 2 53.476

5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 35:56.168 14 0:13.408 0:01.484 2:23.228 3 53.286

6 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:56.562 14 0:13.802 0:00.394 2:22.841 8 53.43

7 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 36:24.786 14 0:42.026 0:28.224 2:24.622 5 52.772

8 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda 36:28.957 14 0:46.197 0:04.171 2:25.053 8 52.615

9 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:30.074 14 0:47.314 0:01.117 2:25.136 11 52.585

10 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 36:31.325 14 0:48.565 0:01.251 2:25.173 8 52.572

11 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 36:36.517 14 0:53.757 0:05.192 2:25.112 9 52.594

12 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 36:42.739 14 0:59.979 0:06.222 2:25.668 6 52.393

13 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 36:53.194 14 1:10.434 0:10.455 2:25.181 7 52.569

14 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 37:00.158 14 1:17.398 0:06.964 2:25.921 7 52.302

15 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:10.008 14 1:27.248 0:09.850 2:27.536 6 51.73

16 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 37:19.549 14 1:36.789 0:09.541 2:27.986 3 51.572

17 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 37:23.743 14 1:40.983 0:04.194 2:27.126 4 51.874

18 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 37:43.621 14 2:00.861 0:19.878 2:28.319 4 51.457

19 125 Weckman, Emil FIN SML Honda 37:48.930 14 2:06.170 0:05.309 2:29.420 2 51.077

20 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 38:00.181 14 2:17.421 0:11.251 2:30.537 3 50.698

21 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 38:01.014 14 2:18.254 0:00.833 2:30.674 8 50.652

22 285 Mitchell, Calum GBR ACU Husqvarna 38:07.263 14 2:24.503 0:06.249 2:31.204 3 50.475

23 56 Corti, Lorenzo ITA FMI Husqvarna 38:16.131 14 2:33.371 0:08.868 2:30.969 11 50.553

24 106 Scott, James NZL MNZ Yamaha 35:44.407 13 1 lap 1 lap 2:30.130 2 50.836

25 521 Blanken, Boris NED KNMV Fantic 37:09.560 13 1 lap 1:25.153 2:31.786 3 50.281

26 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 37:16.779 13 1 lap 0:07.219 2:30.940 10 50.563

27 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 32:40.122 12 2 laps 1 lap 2:29.715 7 50.977

28 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI Yamaha 33:12.845 12 2 laps 0:32.723 2:31.249 6 50.46

29 817 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 18:52.007 6 8 laps 6 laps 2:32.065 2 50.189

30 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 0:00.000 0 14 laps 6 laps 0:00.000 0

Foto: Valerio Origo